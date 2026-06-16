【6月16日 CNS】「これは重大な戦略転換を示している。重点は米国半導体への依存から、中国本土の人工知能（AI）インフラへと移りつつある」。ロイター通信（Reuter$$）が4月29日に報じたところによると、DeepSeek-V4の発表後、字節跳動（バイトダンス、ByteDance）、騰訊（テンセント、Tencent）、阿里巴巴集団（アリババグループ、Alibaba Group）が華為技術（ファーウェイ、Huawei%%）製の国産チップの調達を急いでいる。

これは、目立たないながらも後戻りできない集団的な方向転換だ。国産チップの導入が加速し、国内ハードウエアを土台とする計算力基盤が形を整えつつある。米半導体大手エヌビディア（Nvidia）の黄仁勳（Jensen Jen-Hsun Huang）CEOはすでに警鐘を鳴らしている。黄氏はインタビューで、深度求索（DeepSeek）の最新世代大規模モデルが、ファーウェイの先進チッププラットフォーム上でいち早く発表され、全面的に対応することになれば、「米国の世界AI分野における戦略的地位にとって、間違いなく壊滅的な打撃になる」と述べた。

黄氏が本当に懸念しているのは、中国のトップ級大規模モデルと国産計算力基盤が結び付けば、米国が長く進めてきたチップ封鎖の重要な手段が失われるということだ。そして今、その流れの重要な一環が現実になりつつある。

4月24日に公開されたDeepSeek-V4は、初めてファーウェイのAI向け半導体「昇騰」とエヌビディアのチップを、ハードウエア検証リストに並列で記載した。対応するファーウェイの新型昇騰推論チップは、調達価格がエヌビディア製の4分の1にとどまる一方、単体カードの計算力はエヌビディアの対中専用版を2.87倍上回り、コストパフォーマンスの高さが際立っている。

これは、検証を経た高性能な「国産モデル＋国産チップ」の組み合わせであり、コスト面でも安全保障面でも大きな魅力を持つ。かつて、チップ不足は中国AI産業の大きなボトルネックだった。特にモデル学習という重要分野では、国産チップは長く主役になれず、参加できても周辺的な役割に限られていた。

しかし今、転換点が訪れている。中国の複数の大規模モデルが相次いで国産チップへの対応を完了し、2026年は業界で「国産AIチップによる学習実用化元年」とも呼ばれている。外部からは当然、大規模モデルが国産ハードウエア上で安定的かつ効率的に動くのかという疑問も出る。DeepSeek自身も、新モデルの能力水準は同時期の主要ライバルにまだ遅れており、最先端のクローズドモデルと比べると発展の軌跡はおよそ3～6カ月遅れていると率直に認めている。

外部から疑問を投げかけられる前に、過度に美化することなく、自ら弱点を明かし、差を正面から見つめる。その背後には現実的な考え方がある。技術差が客観的に存在する競争の中では、先行しているふりをするより、謙虚に追いかける方が価値があるということだ。

一方で、主要パラメーターや実測性能を見ると、新モデルの一部の突破は目を引く。総パラメーター数は1兆6000億、100万トークンの超長文コンテキストが全シリーズで標準対応となった。数学、ハードコアな科学技術イノベーション、競技プログラミングの分野では、新モデルの高性能版が公開評価済みのすべてのオープンソースモデルを上回り、主流のクローズドモデルに肩を並べている。

特にエージェント型プログラミングでは、オープンソースランキングで首位を獲得し、「プログラミング神器」とも評されている。全体としての技術差を理性的に認めながら、細分野では突破を実現し、さらにコスト面では圧倒的な差をつけている。

DeepSeek-V4-ProのAPIは、期間限定で75%引きの価格優遇を開始しており、入力価格は100万トークン当たり0.25元（約5円）まで下がっている。一方、GPT-5.5 Proの加重平均入力価格は100万トークン当たり30ドルで、換算するとDeepSeek-V4-Proとの差は700倍を超える。

国際的な主流大規模モデルを見ても、アンスロピック（Anthropic）のClaude Opusシリーズ、オープンAI（OpenAI）のGPT-5.4、グーグル（Google）のGemini 3.1 Proシリーズなどは、いずれも価格が高い水準にある。

性能差は3～6か月程度まで縮まり、コストでは桁違いの差が開いている。すでに非対称な競争が始まっている。これは単一チップの勝利ではなく、国産計算力システム全体の成熟を意味する。実測データによると、エヌビディアのエコシステムから離れた後、新モデルのエンドツーエンド遅延は従来のクラスターより35%低下した。

これは、国産計算力が安定して効率よく「実用できる」段階に入ったことを意味する。ゴールドマン・サックス（Goldman Sachs）の最新リポートは、ファーウェイ昇騰950が今年下半期に大規模供給されるにつれ、新モデルの価格は大幅に下がると予測している。これはDeepSeekのコスト競争力をさらに強めるだけでなく、中国のトップ級大規模モデルが国産計算力へ移行するうえで、強力な後押しにもなる。

さらに重要なのは、DeepSeekの選択が例外ではないことだ。国内の主要プレーヤーに目を向けると、アリババの通義千問（Tongyi Qianwen）、智譜清言、百川智能（Baichuan AI）、バイトダンスの豆包なども、極限までのコストパフォーマンス追求、先進性能への追随、オープンソースエコシステムの構築を同時に進めている。

各社の道筋には違いがあるが、方向性は高度に一致している。外部依存から脱却し、国内産業チェーンの基盤を固めることだ。中国のテック企業がファーウェイ製チップを調達するのは、単なる愛国的な選択ではない。コスト計算、サプライチェーンの安全性、産業の自主性を総合的に考えた合理的な判断だ。国産チップを礎に、自主制御可能な計算力基盤が整い続けている。中国AI産業の長期的な底力は、一歩ずつ固められている。(c)CNS-三里河中国経済観察/JCM/AFPBB News

