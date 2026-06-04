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【6月4日 AFP】イランとの交渉で進展が見通せず、軍事作戦の巨額なコストをめぐり与党・共和党が窮地に立たされる中、ドナルド・トランプ米大統領は3日、ホワイトハウスでの記者会見で、イラン情勢ではなく、首都ワシントンの歴史的な観光名所であるリンカーン記念堂のリフレクティング・プールの改修プロジェクトについて熱弁を振るった。

トランプ氏は数日ぶりの公の場に登場した。一連の大統領令への署名を開始する前に、ナショナルモールにあるリフレクティングプールの改修について「1922年に開設されて以来、ずっと漏れていた」とパネルを用いながら不満げに説明した。

建設や改修の話題になると普段以上に熱が入るトランプ氏は、7月4日の祝祭行事までに再開予定のプールに使用されている「非常に特別な素材」についても称賛した。この日は、米独立250周年の記念日となる。

リフレクティングプールの改修では、その費用や契約をめぐって厳しい視線が寄せられている。

しかし、トランプ氏は「われわれのプールは高層ビルよりも大きい」と記されたパネルを示し、ニューヨークのエンパイア・ステート・ビルを含む、有名な高層ビル3棟の高さとプールの大きさを比較した。

■キング牧師との比較も

トランプ氏はまた、公民権運動の象徴的存在であるマーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師が「私には夢がある」と、1963年にナショナル・モールで行った有名な演説について言及した。

「ここでマーティン・ルーサー・キングが素晴らしい演説をした」とトランプ氏は語り、「100万人が集まった。私（の時）も同じくらいの人数が集まった」

米メディアによると、トランプ氏が指しているのは、2021年1月6日にナショナル・モールで行った演説のことだという。この演説後、支持者数千人が2020年大統領選挙の結果に異議を唱えるために議会議事堂を襲撃した。

トランプ氏は「（メディアは）私の集会では2万5000人、キング牧師のときは100万人だと言ったが、写真を並べてみれば私の集会の方がより（群衆が）密集していた」と述べ、自身の集会に集まった人の多さを主張した。

国立憲法センターによると、キング牧師の演説には約25万人が集まったとされているが、1月6日のトランプ氏の集会についての公式な推定値はない。

リフレクティング・プールについての熱弁後、トランプ氏は税関や公務員保護に関する大統領令に署名。その後、記者からの質問に応じ、イランとの和平交渉について「今週末にも成果が出る可能性がある」と述べた。(c)AFP/Aurélia END