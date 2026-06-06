【6月6日 CGTN Japanese】5カ月以上にわたり開催された第8回上海国際ミュージカルフェスティバルが5月末に閉幕し、中国のミュージカルブームが再び世界の注目を集めています。閉幕イベントのフォーラムでは中国と海外の専門家が一堂に会し、ミュージカルを筆頭とするライブ経済の世界的な拡大について議論が交わされました。

2025年、中国のミュージカル市場規模は継続して拡大しています。公演数は前年比15.04%増の1万9700公演、興行収入は同7.55%増の18億700万元（約426億8000万円）に達しました。観客動員数は同10.41%増の818万5900人を記録しています。1人当たりの消費額は200元〜499元（約4700〜1万2000円）の価格帯に集中し、前年比で3%以上増加しました。また、観客の約4割が他都市へ観劇に赴くなど、遠征消費がトレンドとなっています。

興行収入の内訳は、海外からの招聘作品と中国オリジナル作品がそれぞれ約半数を占めました。代表作には『レ・ミゼラブル』や『尋找李二狗（訳：李二狗を探して）』などが挙げられます。地域別に見ると、消費の大部分が一・二線都市に集中しており、上海と北京の2都市で全国の興行収入の60%を占めています。観客層は若年層が中心で、35歳以下が約8割を占めました。データはさらに、女性観客の割合が75.5%に達しており、典型的な「シーエコノミー」市場であることを示しています。

上海文化広場で開催されたミュージカル発展フォーラムにおいて、ブロードウェイ・インターナショナル・グループのシモーヌ・ジェナット会長は、デジタルの普及や動画配信プラットフォームが台頭する中で、没入型のインタラクティブ公演が世界的に急成長していると指摘しました。また、中国のミュージカル演出家である樊沖氏は、AI技術によってオンラインコンテンツの真偽判別が困難になる中、オフラインのコンテンツにこそ真正性が求められ、ライブ空間が業界の防壁として機能していると述べています。

中国のオリジナルミュージカルは近年急速に発展していますが、課題も存在します。初期の市場は海外ライセンス作品の導入が中心でしたが、現在ではオリジナル作品の市場規模が海外作品にほぼ匹敵する水準に成長しました。業界の有識者は、IPの人気や市場効果の過度な追求を警戒し、長期的な活力を維持するためには、ストーリー展開や音楽の磨き上げに一層注力すべきだと指摘しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

