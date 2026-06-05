【6月5日 CGTN Japanese】米半導体大手のエヌビディアのジェンスン・フアン（黄仁勲）最高経営責任者（CEO）は6月1日、台北国際コンピューター見本市COMPUTEX 2026で、Armアーキテクチャーを採用したフラッグシップPCチップN1Xを発表し、PCチップ市場への正式な参入を宣言しました。フアンCEOによると、今秋から、デルやレノボなどの主要PCブランドがRTX Sparkスーパーチップを搭載したノートPCやデスクトップPCを発売する予定とのことです。このPC用チップは、エヌビディアとメディアテックが共同開発した製品で、プロセッサーとグラフィックスカードを統合し、マイクロソフトのArmアーキテクチャー版Windowsシステムを作動できます。

紹介によると、このチップは半導体大手の台湾積体電路製造（TSMC）の3ナノメートルプロセスを採用し、180～200 TOPSのAI演算能力、128GBのユニファイドメモリーを備え、CPU、GPU、AI機能が同一チップに集約されています。パラメーターも構造も複雑ではないものの、実用性を十分に備えているとのことです。

業界では、エヌビディアのGPUにメディアテックのCPU、そしてマイクロソフトのWindowsが連携した三位一体のチップが、PC分野におけるインテルとAMDの独占的な地位を打破し、AI時代に対応するPCの進化を促進するとみています。PC業界で数十年にわたり暗黙の了解となってきた権力構造が大きく書き換えられる可能性があります。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

