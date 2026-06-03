【6月3日 CGTN Japanese】イラン国営メディアは5月29日、イラン当局は、殺害された元最高指導者のアリ・ハメネイ師の盛大な葬儀を準備していると報じました。同師の葬儀は、米・イスラエルとの戦争のため長らく延期されていたとのことです。



正確な日時は未定ですが、イラン国営テレビは、イスラム広報調整委員会のムフセン・マフムーディー委員長の話として、「葬儀の準備のため特別本部が設立され、現在各部门が準備と調整に当たっている」と伝えました。



30年以上にわたり、イランを指導してきたアリ・ハメネイ師は、今年2月28日に始まった米国とイスラエルによる第1波の攻撃で殺害されました。同氏の息子で後継者でもあるモジタバ・ハメネイ師も攻撃で負傷し、就任後は公の場に姿を現していません。



イランでは4月にアリ・ハメネイ師を追悼する行事がおこなわれましたが、当初発表されていた国葬は、戦闘のため実現しませんでした。

イラン国営テレビはマフムーディー委員長の話を引用し、「各組織は、正式発表があり次第、盛大な式典を開催できるよう必要な条件を整えるため尽力している。また、国民の幅広い参加が見込まれる」と伝えました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

