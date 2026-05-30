【5月30日 CGTN Japanese】韓国政府はこのほど、金融関連法を改正し、12歳以上の未成年者も保護者の同意を得てクレジットカードを申請できるようになりました。これについて多くの保護者は、子どもが無制限に乱用することを懸念しています。

韓国ではこれまで19歳以上の成人に対してクレジットカードの申請を許可していましたが、新たに改正された関連法では、クレジットカードの申請年齢が12歳に引き下げられ、デビットカードの申込可能最低年齢も12歳から7歳に引き下げられました。アナリストは、今回の法改正はクレジットカード産業と関連業界の発展を支援し、経済成長をけん引する狙いがあると分析しています。

一方、この新規定は韓国の保護者の間で話題となり、反対する声も上がっています。韓国のポータルサイトNAVERの子育てコミュニティーのコメント欄には、「大人でもカード利用には細心の注意を払う必要があるのに、子どもにも使わせるのか」「早すぎる段階で未成年者にカードを作ると、金銭に対する責任観がゆがんでしまう」などの書き込みが寄せられています。

金融専門家によると、新規定は未成年者のクレジットカード使用にさまざまな制限を設けているとのことです。例えば、毎月の消費上限が50万ウォン（約5万3000円）と決められているだけでなく、病院やレストラン、交通、塾、ネット通販、ネットカフェ、ヘアサロン、映画館など日常生活に必要な場面での使用に限られ、娯楽やギャンブル関連の場所での利用は制限されています。また、子どもはあくまでも利用が許可されたカード所有者として扱われ、信用情報は親に紐付けられ、請求書の支払いも親が負担するとのことです。

多くのカード発行機関も慎重な姿勢を示しています。韓国の大手銀行、KB国民銀行のある職員は、否定的な声を注視し、真剣に分析・評価すると述べ、現時点では関連サービスの提供を見送っていると明らかにしました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

