【5月30日 CGTN Japanese】中国では、スターバックスのミニプログラムが5月25日に「ベアリスタシリーズ」の衣料品を発売しました。スターバックス（北京）の「微博（Weibo）」の公式アカウントによると、同シリーズの衣料品は5月26日から指定店舗で同時販売されるとのことです。スターバックスが中国国内の店舗で衣料品を販売するのは初めてです。

同シリーズの衣料品には、ベスト、刺しゅう入りTシャツ、パーカーなどがあり、価格は279～459元（約6500～1万700円）で、ベスト1着399元（約9300円）、刺しゅうTシャツは279元（約6500円）、パーカーは459元（約1万700円）となります。

これまで、スターバックスのグッズは主にコップ、マグカップ、タンブラーなどの生活用品に集中しており、コラボIPや限定発売によって消費者の購買意欲を引き寄せています。

衣料品の粗利益率は通常コーヒー飲料より高く、ブランドIPを生かして高いプレミアム価値を得られるとみられますが、スターバックスの衣料品は「ブランド限定グッズ」であり、必須の衣類ではなく、購買意欲はブランドへの信頼やIPへの愛好心にあります。しかし一部の消費者は「価格が高すぎてコストパフォーマンスに欠ける」とみており、スターバックスのアパレル進出に多くの不確実性が伴うことになります。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

