【5月29日 CGTN Japanese】中国ソフトウェア評価センターは5月26日、「スマート介護ロボット産業の進化とトレンド研究」報告を発表しました。

それによると、中国の高齢者介護ロボット産業は既に基本的な体系が形成されており、「技術検証」の段階から「大規模応用」への移行期にありますが、技術と複雑な介護シーンの適合性が依然として中心的な課題となっています。中国の高齢者介護ロボットの市場規模は今年中に100億元（約2350億円）を超えると見込まれています。

スマート介護ロボットは、高齢者向けの日常的な介護や生活ニーズに応えるサービス型ロボットで、日常介護、娯楽、意思疎通などの複合的な機能を備え、介護施設や独居老人の生活を支える場面で活用されています。

世界的に高齢化が進む中、介護ロボットの研究開発における各国の方向性はそれぞれ異なります。日本と韓国は技術と情緒的ケアの融合に注力し、米国は知能化と個別化されたサービスを重視し、ヨーロッパは実用性と信頼性を強調しています。中国は2016年に「ロボット産業発展計画」を策定して介護ロボットの応用を開始し、2023年には「ロボット＋応用行動実施方案」を発表して多様な場面での応用革新を推進しており、2025年には介護ロボットの国際規格策定を主導しました。同年には、初の大規模モデル介護ロボット「小希」が杭州で稼働し、スマート介護ロボットの重点試験プロジェクトがスタートしました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

