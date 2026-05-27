この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【5月27日 AFP】フランスの大手高級百貨店ギャラリー・ラファイエットは27日、中国・北京にある同国最初の旗艦店を閉店した。開店から10年以上が経過しており、国内消費の低迷と消費習慣の変化が原因とされる。

AFPの記者によると、北京で13年間営業していたギャラリー・ラファイエットの閉店前日には、従業員が売れ残った商品やマネキンを片付ける中、買い物客が最後のセール品を探していた。

ギャラリー・ラファイエットは今月、閉店を知らせるSNSへの投稿に「悲しまないでください。これは永遠の別れではありません」「北京、また会う日まで！」とのメッセージを添えた。

ギャラリー・ラファイエットが中国本土に初進出した2013年は、中国の高級市場が大きく成長し始めた時期だった。

中国の成長する中間層は、かつては手の届かない憧れの存在だったブランドを手に入れることが可能になり、世界第2位の経済大国である中国で、世界の高級消費者層の重要な一部となった。

しかし、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の大流行や不動産市場の問題が中国国内の消費を冷え込ませたことで、高級品業界は適応に苦しんでいる。

北京店近くのオフィスで働く金融業のチアン・リンリンさん（40）は、昼休みに時々訪れていた店が閉まることを知り驚いたという。

「お客さんがあまりいないのは気づいていましたが、まさか突然閉店してしまうとは思いませんでした」と話し、「オープン当時はランドマーク的な建物でもあり、私たち若者はみんな買い物に来ていました」と振り返った。(c)AFP