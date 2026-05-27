【5月27日 AFP】イラン当局は、夫を殺害し殺人罪で有罪判決を受け、拘置中に出産した28歳の女に対し、絞首刑による死刑を執行した。ノルウェーに拠点を置く人権団体「イラン・ヒューマンライツ（IHR）」と「ヘンガウ」が26日、明らかにした。

両人権団体によると、アスマ・ザレイ死刑囚は5月20日、イラン北西部アルダビールで刑を執行された。

ザレイ死刑囚の刑執行について、イラン国内のメディアは報道していない。

IHRによると、ザレイ死刑囚は3年前、睡眠薬を使って夫を殺害した疑いで逮捕された。

ザレイ死刑囚は逮捕時に妊娠しており、拘置中に出産した。その子どもは現在2歳になっている。

ザレイ死刑囚は刑の執行前に、実母（子どもの祖母）に子どもの養育を託したとされる

夫の死亡時の状況について詳細は明らかにされていない。

IHRとヘンガウによると、イランは今年、女性死刑囚6人の刑を執行した。イランの死刑執行数は、中国に次いで世界で2番目に多い。

IHRが今年発表した報告書によると、イランは2025年、女性死刑囚少なくとも48人の刑を執行した。そのうち21人は夫や婚約者を殺害した罪で死刑を言い渡された。

刑を執行された女性死刑囚の中には、ドメスティックバイオレンス（DV）などの虐待の被害を受けた末に夫を殺害するに至った者もおり、中には親戚と強制的に結婚させられた近親婚の被害者もいる。

さらに、女性死刑囚の多くは、死刑の執行を免れるための「血の代償金」を用意できないほど困窮していたという。(c)AFP