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【5月26日 AFP】イタリアの高級車メーカー、フェラーリが初の完全電動モデル「ルーチェ（Luce）」を発表した。ポルシェやランボルギーニなどのライバル勢に後れを取る形となったが、クリーンエネルギーでも変わらない「走る歓び」を提供する。

「ルーチェ」（イタリア語で「光」）の最高速度は、時速310キロを超える。1回の充電で走行できる距離は530キロ以上だと同社は25日遅くに発表した。

0ー100km/時加速は2.5秒。搭載するバッテリーの容量は122kWh。全体の重量は2.26トンと同社のモデルの中で最も重い。

また、同社史上、2モデル目となる4ドア仕様で、初の5人乗りとなった。

新たに発表されたルーチェについて、ジョン・エルカン会長は「われわれのビジョンを現実に変え、フェラーリの伝統を強化する新たな章を開いている」と述べた。

今回の新型車投入は、市場の需要低迷により自動車業界全体で「EVシフト」の勢いが鈍化し、他の高級車ブランドがEV展開に相次いでブレーキをかける中で行われた。

フェラーリは昨年、2030年までに販売ラインナップに占めるEVの割合を20％とする見通しを示した。これは、それまでの目標だった40％からの下方修正となる。(c)AFP