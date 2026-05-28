【5月28日 CGTN Japanese】中国の国家一級保護動物であるトキが再発見されてから今年で45周年を迎えます。トキはかつて東アジアに広く生息していましたが、20世紀に入り、その個体数は激減しました。1960年代、中国北西部の甘粛省康県で1羽が捕獲され、それが中国におけるトキの「最後の記録」とされていました。野生のトキはすでに絶滅したと思われていた1981年5月、北西部の陝西省漢中市洋県姚家溝で7羽の野生トキが発見されました。その後45年にわたる絶え間ない保護活動を経て、現在では中国国内のトキは15の省・自治区・直轄市に分布するまでに回復しました。トキの総個体数は2025年末の時点で、全世界で1万2000羽を超えています。

今月中旬には、陝西省漢中市から10羽のトキが南東部の福建省竜栖山国家級自然保护区に無事到着し、トキが南東部の福建省から姿を消して以来、初めての帰還となりました。

トキの生息地は回復が進み、現在では全国規模に広がりつつあります。これまでに15の省・自治区・直轄市で生息・繁殖が確認されています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

