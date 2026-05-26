【5月26日 AFP】フランスで17歳の少年が、TikTok（ティックトック）上で少女に拒絶されたことが原因とされるいさかいの末、少女の知人の10代の少年を刺殺したことを認めた。検察当局が25日、発表した。

事件は23日、パリ郊外ビルボーデのキャンプ場で発生した。

ジャンミシェル・ブラディエ検察官によると、事件のきっかけは、容疑者の少年がある少女にTikTok上で接触を試みたものの、繰り返し拒否されたことだったとみられるという。

23日に容疑者と少女の間で激しい電話のやり取りがあったとされ、その際、少女の知人の別の17歳の少年が電話を取り、キャンプ場での決着を持ち掛けたという。

ブラディエ氏によると、知人の少年はキャンプ場で2人の人物に襲われ、胸に致命的な刺し傷を負った。

容疑者の少年は、手にナイフによる傷を負ってパリ郊外の病院の救急病棟に現れた後、23日夜に逮捕された。

ブラディエ氏によると、容疑者は捜査官に対し、「怖がっていないことを示す」ためにナイフを持ってキャンプ場に行ったが「頭が真っ白になった」と述べ、殺意はなかったことを主張しているという。

キャンプ場で少年を襲った残りの1人はまだ特定されていない。(c)AFP