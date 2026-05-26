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【5月26日 AFP】英国やフランス、アイルランドで25日、5月として記録的な暑さに見舞われた。各国の気象観測機関は、今週を通じて欧州全域で高温が続くとして警戒を呼び掛けている。

北アフリカからの暖かい空気を欧州西部上空の高気圧が閉じ込める「ヒートドーム」現象が観測され、真夏のような気象の要因となっている。

英ロンドン南西部のキューガーデンでは気温が34.8度まで上昇し、5月の最高気温を更新した。英国気象庁はX（旧ツイッター）に「この暑さは真夏でも異常なほどで、ましてや5月ではなおさらだ」と投稿した。

フランス西部のベルジュラックでは25日、34.7度を記録。フランス気象庁は複数の都市で記録的な暑さが観測されたと発表し、西部の8地域に熱波警報を発令した。首都パリでも23日、今年初めて30度を超え、31.9度を記録した。

季節はずれの暑さは週末まで続く見込みで、フランス気象庁は「南部で36度から37度に達する可能性がある」と注意を呼び掛けた。セバスチャン・ルコルニュ首相は28日、熱波への準備状況を確認するため主要閣僚と協議する。

スペインでも今週後半には気温が38度に達する見込みで、イタリアの一部地域では屋外作業に制限が課されている。

専門家は、気候変動により最高気温が頻繁に更新され、熱波や干ばつ、洪水といった極端な気象現象につながっていると指摘する。

英気象庁のグレッグ・デューハースト氏はAFPに対し、今回の熱波は気候変動の影響が続いていることを裏付けており、これが「新たな常態」になる可能性が高いと述べた。(c)AFP