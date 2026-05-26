【5月26日 CGTN Japanese】中国北西部の賀蘭山で実施されているユキヒョウ野生復帰プロジェクトは最近になり、大きな成果を達成しました。賀蘭山国家級自然保護区の職員によれば、赤外線カメラによるデータを回収して整理作業を行ったところ、自然環境に放されたメスのユキヒョウと1歳の子が一緒に鮮明に写っている貴重な映像を、初めて確認することができました。

ユキヒョウ研究チームは衛星測位追跡データやユキヒョウ個体斑紋特徴データベース、さらにユキヒョウの幼獣の行動と発育の法則を総合して判断した結果、画面の中のメスのユキヒョウを2024年4月に賀蘭山寧夏区域で放された個体と断定しました。このユキヒョウは2025年4月から5月にかけて順調に出産し、現在まで1年間にわたり育児を続けてきました。母ユキヒョウと子の健康状態は良好です。この成果は世界のユキヒョウの野生復帰プロジェクトの中で「放獣-自然ペアリング-野生状態での出産-育児」という一連のプロセスを完全に実現した初めての重要な難関突破であり、ユキヒョウの野生復帰において自然環境下での繁殖を実現することが困難という、長期にわたって存在してきた問題を打破しました。

賀蘭山はかつて、ユキヒョウの重要な天然生息地でした。その後、人の活動によるかく乱や生息環境の劣化など多くの要因により、賀蘭山地域でのユキヒョウは70年近く絶滅状態でした。現在までに賀蘭山地域のユキヒョウの個体数は9頭に達しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

