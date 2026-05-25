【5月25日 AFP】オーストラリア北東のクイーンズランド州北部で24日、男性（39）がサメに襲われて死亡した。同国内でのサメによる死亡事故は、今年で3件目となった。

クイーンズランド州警察によると、男性は沖合の岩礁で魚突きをしていた際にサメに襲われ、頭部に致命傷を負って亡くなった。

州警察のエレイン・バーンズ警部補は会見で、「男性は、襲撃された際に一緒に海に入っていたもう一人の人物によって水中から引き揚げられた」と述べた。

正午前に沿岸警備隊への救助要請が入り、負傷した男性を乗せた船は1時間以上かけて岸に向かった。救急隊によると、午後1時ごろに到着したハル・リバー・ヘッズのボート乗り場で、男性の死亡が確認された。

バーンズ警部補は「関係者全員にとって悲劇的な事件」とした上で、「周囲の状況に注意を払いながら、引き続き私たちの美しい海岸線を楽しんでほしい」と呼びかけた。

サメの襲撃が起きたケネディ・ショールは、ケアンズから南へ約160キロ離れた場所にある人気の魚礁。死亡した男性は、ケアンズ在住だった。

サメの襲撃による死亡事故は国内では今年3件目で、1週間前にはウエスタンオーストラリア州で魚突きをしていた男性がサメに襲われ亡くなっている。(c)AFP