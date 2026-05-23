この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【5月23日 AFP】サッカー女子AFCチャンピオンズリーグ決勝は23日、韓国・水原で行われ、日テレ・東京ヴェルディベレーザは0-1でネゴヒャン女子蹴球団（北朝鮮）に敗れ、前身の大会に続いて通算2度目となる優勝を逃した。

ミャンマーで行われた今大会のグループステージで、ネゴヒャンに4-0で快勝していたベレーザだったが、この一戦はその時とは異なる拮抗（きっこう）した展開となった。

前半を優位に進めたベレーザだったが、ハーフタイム直前の44分、ネゴヒャンのカウンターからキム・ギョンヨンに得点を奪われた。

後半のベレーザは同点ゴール狙って攻め立てたものの、ネゴヒャンは落ち着いてそのプレッシャーをはねのけ、トロフィーを手にした。

ネゴヒャンは、激しいタックルが飛び交う熱戦を繰り広げつつも、フェアプレーの精神にのっとった戦いぶりを見せ、ベレーザをわずかに上回った。

試合終了のホイッスルが響くと選手たちは抱き合い、リ・ユイル監督はベンチで歓喜の涙を流した。

2012年に創立され、朝鮮語で「わが故郷」を意味するクラブ名を持つネゴヒャンは、世界各国のクラブが出場して行われる来年の国際サッカー連盟（FIFA）主催の女子チャンピオンズカップ出場権を手にしている。

北朝鮮のスポーツチームとして8年ぶりに韓国を訪問したネゴヒャンは、20日に行われた準決勝で水原FCウィメン（韓国）との南北対決を制して勝ち上がっていた。(c)AFP