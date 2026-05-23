【5月23日 AFP】（更新）中国北部山西省の留神峪炭鉱でガス爆発が発生し、少なくとも90人が死亡したと、23日に国営新華社通信が伝えた。近年発生した中国国内での産業災害としては、最大規模の事故となっている。

報道によると、爆発は22日午後7時29分（日本時間同8時29分）に発生した。

爆発当時、坑内には247人の作業員がいたが、そのほとんどは23日朝までに救出されたという。新華社はその後、少なくとも90人の死亡が確認されたと報じた。

現場には345人の救助隊が派遣され、9人の行方不明者を集中的に捜索していた。

新華社によると、習近平国家主席は負傷者の治療に「全力を尽くす」よう指示し、今回の事故についての徹底的な調査を求めた。習氏は「すべての地域と部門はこの事故から教訓から学び、職場における安全管理に常に警戒を怠らず、重大かつ壊滅的な事故の発生を断固として防止し、抑制しなければならない」と強調した。

また、爆発を起こした企業の「責任者」が「法律に基づき拘束された」と報じられている。

当初の報道では、坑内の一酸化炭素濃度が制限値を超えているとされ、坑内に閉じ込められている作業員の一部は「危険な状態」にあると伝えられていたが、一夜明けて死者数は急激に増加した。(c)AFP