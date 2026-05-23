この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【5月23日 AFP】ロシア当局は22日、同日早朝にロシア占領下のルガンスク州にある大学寮がウクライナ軍の無人機（ドローン）攻撃を受け、6人が死亡、39人が負傷したと発表した。一方、ウクライナ側は民間人を標的にしたことを否定している。

ロシアのウラジーミル・プーチン大統領はテレビ中継でのコメントで、これを「テロ」攻撃と呼び、22日午後の時点で最大15人の行方が分からなくなっていると述べた。また「寮の近くには軍事施設、特殊サービス、関連サービスはない」と付け加えた。

プーチン氏は国防相に対し、報復の準備を行うように命じたが、その詳細には触れていない。

ルガンスクはウクライナ東部に位置しているが、ロシアはそのほぼ全域を支配しており、自国の領土であると主張している。

ロシアが任命したルガンスク州のレオニド・パセチニク知事が公開した画像には、スタロビルスクという町にある大学と見られる建物の窓が吹き飛び、一部から炎が上がっている様子が写っている。

パセチニク氏はロシアの通信アプリ「マックス」への投稿で、「敵の無人機がスタロビルスク専門大学の校舎と学生寮を攻撃した」「そこには攻撃当時、14歳から18歳の子供たちが86人いた」と述べた。

ウクライナ軍参謀本部はこの日、スタロビルスク周辺にあるロシア軍部隊の司令部を攻撃したことを認めつつ、民間人を標的にしたことは否定し、ロシア側の主張を「世論操作のための情報」と断じた。

声明の中では「ウクライナ軍は、国際人道法および戦争法、慣習を厳守し、軍事インフラや軍事目的で使用されている施設に対してのみ攻撃を行っている」と強調している。

AFPは、攻撃を受けた大学に関する情報を直ちに検証することはできていない。(c)AFP