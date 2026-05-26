【5月26日 CGTN Japanese】世界的に有名なIT市場調査・分析会社であるIDCは5月20日、北京市内で、「世界はAI（人工知能）スーパーサイクル時代に突入し、中国のリードはますます拡大している」と発表しました。



同日開催された「IDC Directions（IDCの方向性） 2026：中国ICT市場トレンドフォーラム（北京）」において、IDCのグローバル最高経営責任者（CEO）のロレンツォ・ラリーニ(Lorenzo Larini)氏は、「IDCが1986年に中国市場に参入して以来、これほど変革のペースが速い時期はかつてなかった。中国は技術力を備えた存在として、世界の発展の方向性を積極的に再形成している」と述べました。



AI分野において、IDCは「2026年の世界の企業のAI関連支出額は9400億ドルに達し、2029年までに2兆1000億ドルに成長していく。中国は世界でも高い成長が見込まれる市場の一つである」と予測しています。



IDCはさらに、「中国は2029年までに世界最大のロボット市場になる見込みだ。中国のメーカーはすでに複数のカテゴリーで世界出荷台数のトップを占めている」と指摘するほか、「中国の具身知能（エンボディドAI）への支出は、現在の14億ドルから5年以内に770億ドルに成長する」と予測しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

