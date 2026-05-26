【5月26日 CGTN Japanese】中国では人工知能（AI）技術が急速に進展してインテリジェントエージェントや大規模言語モデルが盛んに利用されるようになるにつれて、トークン（AIが文章を理解する際の最小単位）の呼び出し量が爆発的に増加しています。このような状況にあって、中国の三大通信事業者である中国移動（チャイナモバイル）、中国聯通（チャイナユニコム）、中国電信（チャイナテレコム）はこのほど、個人、政府、企業のユーザー向けのトークン料金プランを次々に発売しました。

中国国家データ局によると、2024年年初に中国での1日平均のトークン消費量は約1000億トークンでした。しかし2025年末には100兆トークンに跳ね上がり、さらに今年3月までに140兆トークンを突破しました。2年間で1000倍以上の増加です。

中国電信は5月17日に、個人と開発者向けにいくつかの試験的な商用トークンプランを発表しました。最低価格のプランは1カ月9.9元（約230円）で1000万トークンが利用できます。中国聯通上海支社は5月16日、地元のOPC（1人だけで運営する会社）のユーザー向けにトークンサービスを提供すると発表しました。ユーザー1人あたり3000万トークンのテスト枠を無料で受け取ることができます。中国移動は4月、北京、湖北、河南などを対象にトークン関連のプランを発表しました。

三大通信事業者のほか、アリババクラウド、テンセントクラウドなども次々とトークンサービス商品を発売しています。

業界の専門家は、通信事業者がトークン関連に注力することは多くの消費者に向けてのAIサービスと応用の普及に役立つとみています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

