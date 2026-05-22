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【5月22日 AFP】サッカー女子AFCチャンピオンズリーグ決勝を翌日に控えた22日、ネゴヒャン女子蹴球団（北朝鮮）の指揮官は、自身のチームの選手たちは「荒っぽくはない」と述べた。

北朝鮮のクラブとして8年ぶりに韓国を訪れたネゴヒャンは、20日に行われた準決勝で水原FCウィメン（韓国）を2-1で下し、23日の決勝で日テレ・東京ヴェルディベレーザと対戦する。ベレーザは、同じく20日の準決勝でメルボルン・シティ・ウィメン（オーストラリア）に3-1で勝利した。

まれな南北対決となった準決勝は大きなトラブルもなく、フェアプレー精神にのっとった激しい試合だった。雨中の一戦では、ネゴヒャンの3選手と水原の2選手にイエローカードが提示された。

ネゴヒャンのリ・ユイル監督は、決勝がルールにのっとって行われることを期待するとした。

指揮官は「ここに来てから、対戦相手の選手や世論から『ラフな試合』という表現を何度か耳にした」と述べた。

「そもそも、それが何を意味するのか私には理解できない」「サッカーはルールに従って審判の立ち会いのもとで行われるゲームである以上、その言葉が何を意味するのか、私は本当によく分からない」

一方でリ監督は、「この決勝が、われわれのチームがより強く、より優れたチームに成長するための貴重な機会となることを願っている」「「これは、優勝することと同じくらい重要な目標だと思う」と語った。

ミャンマーで行われた今大会のグループステージで、ネゴヒャンに4-0で快勝しているベレーザの楠瀬直木監督は、ネゴヒャンにはパワーとスキルがあると分析し、一度目の試合と同じようにはいかないと警戒。「最大限の注意を払わなければ、圧倒されてしまう」と述べた。(c)AFP