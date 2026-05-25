【5月25日 CGTN Japanese】中国首都電力取引センターによると、今年1～4月、北京のグリーン電力市場取引規模が初めて火力発電を上回り、グリーン電力取引が電力市場取引総量の60%以上を占めたということです。

最新データでは、1～4月に北京のグリーン電力市場取引量は188億キロワット時を記録し、前年同期比82.54%増となりました。うち99.97%のグリーン電力は北西部の新疆ウイグル自治区、南西部のチベット自治区、北部の山西省など14の省・自治区から供給されました。1～4月の北京のグリーン電力取引は電力市場取引総量の63.63%を占めました。

首都電力取引センターの王立副総経理は、「今年に入って、われわれはグリーン電力取引の周期を大幅に短縮した。長期契約のものは月単位で取引可能で、省・自治区をまたぐものは最長10日ごと、京津唐（北京・天津・河北唐山）地域では週次で手続きができる。企業は短期間でグリーン電力を購入でき、取引がますます柔軟になっている」と紹介しました。

北京は今後、引き続きグリーン電力の供給ルートを拡大し、産業エリアやデータセンターなどの重点分野への普及を推進し、今年、市外からのグリーン電力送電規模は450億キロワット時に達する見込みです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

