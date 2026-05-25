【5月25日 CGTN Japanese】人型ロボットが展示エリアから家庭や物流、製造など実際の応用シーンへの進出に従い、量産が加速し、川上コア部品の需要が急増しています。人型ロボット産業は量産化と商業化の両輪によって駆動される新たな段階に入りました。

データによると、中国国内の人型ロボット出荷台数は2025年に1万8000台に達しました。2026年には6万2500台に増加する見込みです。

人型ロボットは技術の進歩と応用シーンの拡大に伴い、今年に入り、川上と川下の産業チェーン、とりわけコア部品への投資が急激に活発化し、産業の急成長を後押ししています。中国の人型ロボット向けコア部品技術は絶えず進展しており、国産化率も大幅に上昇し、人型ロボットの大規模な量産と多様なシーンでの応用基盤を築きました。

暫定的な統計によると、2026年第1四半期（1～3月）には、人型ロボット分野への投資熱が高まり、業界全体の融資総額は681億元（約1兆5000億円）に達し、2025年の年間融資総額を上回りました。融資件数は3月だけで50件に達しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

