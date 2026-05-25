【5月25日 CGTN Japanese】今年に入ってから、中国の造船業界は新規受注が続き、世界の超大型タンカーの新規受注の9割以上を獲得しました。

5月20日、中国船舶集団有限公司傘下の大連船舶重工集団有限公司に属する山海関船舶重工有限責任公司（略称は中船大連造船山船重工）が建造した11万5000トン級タンカーが正式に引き渡され、契約上の納期より160日以上早まりました。

このタンカーのほか、中船大連造船のドックでは30万トン級の超大型タンカーを2隻同時に建造中です。これらのタンカーはトン数がさらに大きく、1回に200万バレル以上の原油を積載可能で、中小タンカーに比べ1バレル当たりの輸送コストが40%以上低く、市場需要量もより大きいということです。

中船大連造船の彭貴勝マーケティング部長は、「市場のタンカー分野で集中的にニーズが高まり、今年すでに600万載貨重量トン（DWT）以上のタンカー受注が確定し、年内には42隻の新造船が着工する予定だ。中国の造船企業はタンカー設計・建造分野で世界トップレベルに達しており、建造品質、納期、価格面で明らかな競争優位性を持っているので、世界中の船主からの受注が中国に集中している」と話しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

