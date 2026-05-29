【5月29日 CNS】「注文は多い時で数千万元（1000万元＝約2億円）規模、商品数にして数十万点に達します」。W杯公式ライセンスグッズを手がける浙江省（Zhejiang）義烏市（Yiwu）の企業「聚星動力（All Star Partnaer）」の責任者、駱添楽（Luo Tianle）氏はそう話す。

開幕を目前に控え、義烏ではすでにワールドカップ商戦が過熱している。生産ラインでは、アルゼンチン代表のユニフォームを着た「小羊咩西（リオネル・メッシ（Lionel Messi）を「羊キャラ」化した人気グッズ）」のキーホルダーが次々と包装され、メッシの電子サインが印刷された箱がベルトコンベヤーの上に長く並ぶ。別のラインでは、ポルトガル代表カラーのネックピロー、フランス代表の雄鶏キーホルダー、イングランド代表のライオンぬいぐるみも同時に生産され、作業員が手際よく箱詰め、封入、伝票貼りを進めている。

倉庫と出荷エリアの間をフォークリフトが行き交い、箱詰めされた関連グッズが次々とトラックに積み込まれ、世界各地へ送られていく。駱氏によると、昨年10月の店舗オープン以来、注文は殺到しており、ピーク時には1日でコンテナ数本分を出荷することもあるという。こうしたW杯関連グッズは、いずれも同社がデザイン・生産している。

店で最も人気なのは「小羊咩西」のキーホルダーだ。これはメッシを「GOAT（史上最高）」と呼ぶネット上の表現を巧みに取り入れた商品で、多くのサッカーファンや若い消費者に支持されている。

義烏国際商貿城3区でサッカー用品を扱う呉暁明（Wu Xiaoming）氏も、多忙な日々を送っている。2022年カタールW杯の期間中、同氏が経営する「奥凱体育用品」は、W杯公式から記念サッカーボール10万個の注文を受けた。今回の米国・カナダ・メキシコ共催W杯に向けては、同社の生産ラインで毎日4000個のサッカーボールを生産しており、在庫はほとんど残らない状態だ。

税関の最新データによると、2026年1～2月の義烏市のスポーツ用品・設備輸出額は23億4000万元（約546億4204万円）に達し、前年同期比38.5%増となった。ただ、今回のW杯商戦のピークはまだこれからだ。駱氏は、最も注文が増えるのは試合開始直後の2日間だと予想している。

前回のカタールW杯では、アルゼンチン代表の優勝後、同社の商品はすべて売り切れた。その経験を踏まえ、今回は提携している代表チームの関連グッズの在庫を増やしているという。駱氏によると、今回のW杯商戦は昨年末からすでに盛り上がりの兆しを見せていた。呉氏も昨年5～6月にはW杯関連商品の準備を始めていた。同氏の商品では、カエデの葉、メキシコグリーン、米国カラーなど、W杯らしさを取り入れたサッカーボールが、世界各地のスーパー、越境EC業者、サッカークラブなどへ次々と出荷されている。

なぜ世界のバイヤーは義烏を選ぶのか。「他の場所でもサッカーボールをコンテナ1本分買うことはできます。しかし義烏なら、サッカーボール、トレーニング器具、ユニフォーム、トロフィーまで一か所でそろい、混載輸送もできます。バイヤーにとっては大幅なコスト削減になります」と呉氏は話す。

義烏の強みは、単一商品の安さではなく、産業チェーン全体が集まっていることにある。駱氏の店舗を例にすると、同社は現在、アルゼンチン、ポルトガル、フランス、イングランドなど8か国代表の全カテゴリーライセンスを取得しており、商品はぬいぐるみ、トレンド玩具、文化グッズ、生活用品など多岐にわたる。

義烏全体に目を向けると、W杯関連グッズの広がりはさらに大きい。定番商品に加え、女性ファン向けの体に合うユニフォームやネイルチップ、ファン家庭向けのW杯テーマのインテリア用品、犬や猫向けのペット用ユニフォームまである。さらに、ラッパ、旗、マフラー、カチューシャ、フェイスシール、タトゥーシールなど、観戦応援セット一式もそろう。

駱氏は「私たちがやっているのは単なる卸売ではありません。みんなにスポーツやサッカーを好きになってもらうことです」と話す。同社では毎週20～30種類のオリジナル商品を新たに投入しており、AIを補助的に使ったデザインにより、効率は70%向上したという。「小羊咩西」から各国チームの文化ネタを取り入れた関連グッズまで、ファンが「分かる」「親しみを感じる」商品づくりを目指している。

結局のところ、ファンの熱量がある場所に、市場の熱気も生まれる。ピッチ上の勝敗が分かるのは6月だが、義烏の「試合」はすでに始まっている。(c)CNS-三里河中国経済観察/JCM/AFPBB News

