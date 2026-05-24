【5月24日 CGTN Japanese】アラブ首長国連邦（UAE）の航空大手・エミレーツ航空の整備格納庫建設プロジェクトがこのほど、同国で正式にスタートしました。中国企業が建設を請け負い、民間航空用の整備格納庫の建設としては世界最大級となります。



このプロジェクトはドバイ・ワールド・セントラル（アル・マクトゥーム国際空港、DWC）の中心エリアで進められ、延べ床面積は約121万平方メートル、総投資額は50億ドルを超え、2030年に完成する予定です。



8基の大型整備格納庫や2基の塗装専用格納庫、関連施設が建設されます。完成後、最大で28機のワイドボディ機を対象に、機体点検やエンジンメンテナンス、機体塗装などの全工程サービスを同時に展開でき、エミレーツ航空の運営をよりサポートすることが期待されています。



エミレーツ航空を傘下に持つエミレーツ・グループの会長兼最高経営責任者（CEO）であるシェイク・アハマド・ビン・サイード・アル・マクトゥーム氏は、「この世界的な航空施設建設プロジェクトの着工は、ドバイが未来の航空産業に向け踏み出した重要な一歩だ。プロジェクトはインフラ、部品製造などの専門的な能力を統合し、UAEの経済成長に新たな原動力を注ぎ込むことになる」と述べました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

