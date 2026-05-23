【5月23日 CGTN Japanese】中国の習近平国家主席は5月20日、北京市内の人民大会堂で、中国を公式訪問したロシアのプーチン大統領と会談し、「中ロ善隣友好協力条約」を再度延長することで一致しました。

両首脳は少人数での会談に続いて、大人数での会談に臨みました。習主席は、「中ロ双方は両国の発展と振興に焦点を絞り、全方位的な協力の全体設計を強化する必要がある。貿易と投資、エネルギー資源、交通運輸、科学技術の革新などでの実務協力の質の向上とアップグレードを推進するとともに、多国間協力を深め、国連や上海協力機構（SCO）、BRICS、アジア太平洋経済協力（APEC）会議など多国間プラットフォームにおける調整と連携を一段と緊密にし、戦後の国際秩序と国際法の権威を守り、グローバルサウスと団結してグローバル・ガバナンス体系改革の正しい方向性をけん引していかなければならない」と述べました。

プーチン大統領は、「善隣友好協力条約は両国関係の強固な法的基盤を築いており、現在の情勢においてさらに重要な現実の意義を持っている。ロシアは中国と共に条約の精神を順守し、戦略的調整と実務協力を強化して、両国関係をさらに高いレベルに引き上げることを望む。ロ中協力は、動揺する国際情勢における重要な安定要因だ」と表明しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

