【5月23日 CGTN Japanese】今日は5月20日、「520」の中国語の発音が「愛してる」に似ていることから、中国ではこの日は愛を伝える日とされます。この日を前に、全国の生花市場では活況が続いています。全国の重要な生花取引市場として、中国南西部の雲南省昆明市では花の販売が年に一度のピークを迎えており、バラやユリなどの人気のある品種は販売量も価格も上昇しています。



昆明市花卉(かき)オークション取引センターは2日前の18日からにぎわいを増しています。生花を載せた貨物車が引きも切らず、買い付け業者は出荷に追われています。

同センターのオークショニア、李知駿氏によると、5月6日から20日までは「520」に備えた品揃えのピークで、中でも18日は1日の出荷量が750万本近くに達しました。全体的に見ると、今年の生花の平均価格は前年の同時期より1本当たり約0.25元（約5.8円）上昇し、上昇幅は25%を超えました。この期間中、センターには1日当たり延べ1100人を超える買い付け業者が訪れ、座席使用率は130%に達したとのことです。

今年に入ってから、ロシア、カザフスタン、日本、韓国、中東などからの需要が明らかに増加しており、輸出エリアの取引が引き続き活況を呈しています。色の傾向としては、今年の「520」では赤、ピンク、紫の花が市場の主流となっています。

業界関係者は、「520」需要のピークが過ぎた後、市場動向は多少落ち着きを見せるが、その後、卒業シーズンに合わせた需要の増加に伴い、黄色やオレンジ色の生花が新たな販売のピークを迎える見込みだとしています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

