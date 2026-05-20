【5月20日 AFP】中国・上海のレストランで日本人2人が負傷した19日の刺傷事件をめぐり、日本政府が中国に対し、在留邦人の安全確保などを申し入れた。上海の日本領事館が20日、AFPに明らかにした。

警察によると、被害者3人が病院に搬送された。日本のメディアはそのうち2人が日本人だったと報じている。

在上海日本国総領事館は、事件で日本人2人が負傷し、治療を受けていることを確認。政府は中国側に対し、事実の解明と、明確な説明、在留邦人の安全確保を求めたことを明らかにした。

木原稔官房長官も、政府として中国に説明を求めたことを確認し、中国に住むすべての邦人に注意喚起を行ったと述べた。

上海の警察は19日、「レストランで果物ナイフを持った男が人々を傷つけている」との通報を受けたとSNSで明らかにした。

警察は、現場で拘束された容疑者の男（59）について、精神疾患の既往歴があったとし、拘束当時、支離滅裂なことを話し、不規則な行動をしていたと説明した。

日中関係をめぐっては、昨年11月の高市早苗首相による台湾有事をめぐる国会答弁を受け、緊張したままの状態が続いている。(c)AFP