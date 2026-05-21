【5月21日 CGTN Japanese】中国地震台網の公式測定によると、南部にある広西チワン族自治区柳州市の柳南区で5月18日午前0時21分、マグニチュード5.2の地震が発生したとのことです。



18日午前4時の時点で、家屋の倒壊13棟、行方不明者3人、7000人余りが避難しました。被災地の通信、電力、水道、ガス、交通・道路などは正常に稼働しています。



柳州市柳南区では同日午後9時44分、再びマグニチュード5.2の地震が発生しました。震源の深さは8キロで、多くの地域で揺れを感じたとのことです。5月18日21時44分から5月19日3時までの初步的な調査と統計によると、地震により軽傷者1人が出ました。



またこれとは別に、中国地震台網の公式測定によると、新疆ウイグル自治区ウルムチ市沙依巴克区で18日午後4時32分、マグニチュード3.9の地震が発生し、震源の深さは30キロだったとのことです。地震発生時、ウルムチ市街地で揺れが感じられました。速報によると、同市の通信、電力、水道、鉄道、交通・道路などの状況は正常で、死傷者や物的損害の報告は入っていないとのことです。



同自治区アクス地区庫車（クチャ）市で18日午後1時7分、マグニチュード4.5の地震が発生し、震源の深さは13キロでした。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

