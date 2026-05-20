【5月20日 CGTN Japanese】中国が独自に研究・開発したオクタン価103のレース用ガソリンが5月16日、新疆で正式に使用を開始しました。これは中国国内で初めて工業規模での生産が実現した高オクタン価のレース用ガソリンで、国内の高性能レース用燃料の空白を埋め、中国のトップレベルのレースで使用される燃料が長年輸入に依存していた局面に終止符を打つものとなりました。

中国国内の高性能レース用燃料は長年にわたって輸入燃料への依存度が高く、一部のチームではエンジンの特性に応じて独自に燃料を調合することもありました。これには調達期間の長さ、コストの高さ、サプライチェーンの不安定さといったリスクが存在していました。

今回使用が開始されたオクタン価103のレース用ガソリンは、高回転・高負荷・長時間連続稼働といった極限条件で使用されるレース用エンジン向けに特別に開発された高性能製品です。

中国のエネルギー大手・中国石油化工（シノペック）鎮海精製化学新材料研究院の李中丹副院長によりますと、レース時の大流量・高速給油の特性に対応するため、本製品の導電率は500pS/m（ピコジーメンス毎メートル）以上に設定されており、大量給油時の静電気の蓄積リスクを効果的に抑えることができます。また、オレフィン含有量を約1%と、通常のオクタン価98のガソリンと比較して約80%低減されているため、燃焼効率とパワーレスポンスの向上に寄与します。さらに、鉛やマンガンなどの金属系アンチノック剤を含まず、硫黄分も極めて低いため、性能と環境への配慮を両立しているということです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

