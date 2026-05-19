【5月19日 CGTN Japanese】中米首脳会談は世界の注目を集めており、各国のメディアが高い関心を寄せています。

シンガポールの「ビジネス・タイムズ」は、北京で行われる中米首脳会談について、国際関係において、2026年に入ってからの最も重要な会談の一つになるとの見方を示し、世界で最も重要な2国間関係である中米関係の方向性を定めるものになると報じました。

米国のシンクタンク外交問題評議会（CFR）は、世界最大の二つの経済大国であり、最も影響力のある両国が対話することで、世界はより安全になるとの見方を示しました。

また、米シンクタンク戦略国際問題研究所（CSIS）は、中国問題専門家スコット・ケネディ氏の論考を掲載し、過去6カ月間で米国の不確実性に対する懸念が高まる中、多くの西側諸国の指導者が相次いで北京を訪問し、協力の機会を模索していると指摘しました。こうした動きは、米国の同盟国を含む多くの国々が中国とのデカップリングは現実的ではなく、自国経済の発展にとって貿易関係が重要であると認識していることを示しているとしています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

