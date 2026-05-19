【5月19日 CGTN Japanese】中国商務部の報道官は、英国政府が中国企業傘下のブリティッシュ・スチールの国有化を検討しているとの報道について、関連の報道に留意しているとした上で、英国政府が中国企業からブリティッシュ・スチールを引き継いでから既に1年以上が経過していると述べました。中国側の立場と態度は一貫して明確であり、英国政府はいかなる措置を取るにせよ、中国企業によるブリティッシュ・スチールへの多額の投資および英国経済・社会への貢献を十分に考慮すべきだと指摘しました。また、企業の意思と市場原則を尊重し、行政的な強制措置を乱用せず、中国企業と共に公正かつ妥当で双方が受け入れ可能な解決策を模索すべきだと強調しました。

報道官はさらに、英国政府に対し、公平・公正・非差別の原則を順守して慎重な判断を下すよう求め、中国企業の正当な権益を確実に保護し、中英経済・貿易関係の良好な環境を維持するよう促し、中国は今後の動向を注視し、中国企業の合法的権益を守るため、必要な措置を講じるとしました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

