【5月8日 CGTN Japanese】最近になり、バイトダンス（字節跳動）が提供する大規模言語モデル（LLM）である「豆包（ドウバオ）」のアップストア（App Store）ページに、有料版サービスに関する声明が掲載されました。声明によると、専門的なユーザーにより良いサービスを提供するために、豆包の無料版に加え、より多くの付加価値サービスを含む有料版をリリースするとのことです。

同ページでは3種のプランが紹介されました。スタンダードプランは月額68元（約1600円）、プレミアムプランは月額200元（約4600円）、プロプランは月額500元（約1万2000円）です。

豆包に関連する有料オプションや機能は現在のところ見られませんが、豆包側の公式回答によると、「『豆包』は一貫して無料サービスを提供し、無料サービスを基盤にして、さらに多様な付加価値サービスを展開し、さまざまなユーザーの差別化されたニーズに対応する。関連する詳細プランはテスト段階にあり、正式リリース時には公式ルートを通じて完全な情報を発表する」とのことです。

また、豆包側からの情報によれば、有料機能は主にパワーポイント作成、データ分析、映像制作といった生産性の向上が求められる状況に特化されたものになります。豆包はモデルの能力が向上し続けることに伴い、ますます多くの複雑で高価値なタスクに対応できるようになります。しかし、このようなタスクにはより多くの計算リソースと推論時間が必要となるため、豆包は有料サービスを開始することで、複雑な状況におけるニーズにしっかり対応する計画です。無料版はユーザーの日常的な利用のために引き続き提供されるとのことです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

