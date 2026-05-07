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【5月7日 AFP】ロシアは6日、ウクライナの首都キーウに駐在する各国の外交官に宛てた通知で、今週末に首都モスクワで予定している戦勝記念行事が妨害された場合には、キーウに対して攻撃を行うと警告した。

ロシアはこれ以上の詳細には言及しておらず、ウクライナもすぐには反応していない。

ロシアは毎年5月9日、第2次世界大戦の勝利記念日を祝うために赤の広場で大規模な軍事パレードを行う。この記念行事に合わせ、ロシアは今週、5月8～9日のウクライナとの停戦を一方的に宣言した。

各国の外交官や国際機関に宛てた6日の通知では、9日の記念行事が妨害された場合には、ウクライナの首都キーウに対して「報復攻撃」を行うと警告。標的には「意思決定機関」も含まれるとした。

通知ではまた「外交使節団やその他ミッションの職員、市民をキーウから迅速に避難させるよう」促している。

ロシアの停戦発表に対し、ウクライナも独自の停戦を宣言し、6日午前0時から発効すると発表していた。だが、ロシアはこれを無視し、ウクライナ各地を攻撃。少なくとも4人の死亡が報告された。

ゼレンスキー氏は同日夜の演説で「今日、ほぼ一日中、ほぼ毎時間、さまざまな地域から攻撃の報告を受けた」と述べ、ロシアの違反に対しては「同様に応じ」、次のステップを決定するとした。

ロシア大統領府は、キーウが提案した6日の停戦についてコメントせず、5月9日の攻撃停止をウクライナ側に求めた。(c)AFP