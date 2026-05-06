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【5月6日 AFP】大西洋を航行中のクルーズ船「MVホンディウス」で集団感染の疑いがあると報告された「ハンタウイルス」について、南アフリカの保健相は6日、感染者の1人から、ヒトからヒトへ感染するアンデス型のウイルスが確認されたと発表した。

これまでに、クルーズ船の乗客3人が死亡している。そのうち1人は、セントヘレナ島から飛行機で移送された南ア・ヨハネスブルクの病院で死亡した。別の英国籍の乗客も現在、移送先のヨハネスブルクへの病院に入院している。

南アフリカのアーロン・モツォアレディ保健相は議会委員会で「これまでの検査でアンデス株への感染が確認された」と述べ、「アンデス株は（ハンタウイルス）38種の中で唯一、人から人への感染を引き起こすことが知られている」と説明した。

また「感染は非常に稀で、密接な接触によってのみ発生する」ことを強調した。

WHOは5日、これまでにウイルスへの感染が2例確認された他、5人に感染の疑いがあると発表した。

WHOはまた、4月24日に体調不良でセントヘレナ島で船を降り、翌日に飛行機で南ア・ヨハネスブルクの病院に移送された女性が死亡したことを受け、セントヘレナ島とヨハネスブルク間のフライトでの接触者を追跡していることを明らかにした。死亡した女性の夫は、クルーズ船で死亡している。

航空会社エアリンクがAFPに伝えたところによると、女性が移送された航空便には、82人の乗客と6人の乗員が搭乗していた。(c)AFP