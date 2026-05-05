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【5月5日 AFP】韓国外務省は4日、ホルムズ海峡付近に停泊していた韓国の貨物船で爆発と火災が発生したと発表した。ドナルド・トランプ米大統領は、イランの攻撃によるものだと指摘し、韓国に航行支援の任務に加わるべきだと主張した。

韓国外務省によると、ホルムズ海峡内のアラブ首長国連邦（UAE）近くの水域に停泊していた韓国の海運会社が運航する船舶で4日、爆発と火災が発生した。

「乗組員24人のうち、6人の韓国人と18人の外国人を含む全員にこれまでのところ死傷者は出ていない」と声明で発表し、原因と被害の詳細については調査中だとした。

トランプ氏は4日、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に投稿し、イランが韓国の貨物船を含む複数の船舶を攻撃したと主張した。被害を受けたのは韓国船のみだという。

その上で、韓国が航行の安全を確保する「任務に加わるべき時が来た！」と投稿した。

トランプ氏は3日、米国によるホルムズ海峡を通過する船舶の誘導を4日から開始すると述べ、「世界中の国々」から要請があったと主張した。

韓国外務省は声明で、今回の爆発と火災に関して「関係国と緊密に連携し、ホルムズ海峡内での韓国船舶および乗組員の安全を確保するために必要な措置を講じる」と述べた。

海洋情報会社AXSマリンによると、4月29日に時点で湾内には900隻以上の商戦が停泊している。

中東での戦争開始以降、イランはホルムズ海峡を実質的に掌握し、世界経済にとって重要な石油やガスの流れを締め付けている。一方で米国は、イランに港湾に対する封鎖措置を取っている。(c)AFP