【5月2日 AFP】アカデミー賞を主催する映画芸術科学アカデミーは1日、人工知能（AI）を使用して作られた俳優はオスカー受賞の対象外になると発表した。

新たな規定は、AIアバターではなく、実在する生身の俳優だけがオスカーの対象となり、脚本もチャットボットではなく人間が執筆したものでなければならないと定められるなど、AI利用への断固たる措置が取り入れられた。

同アカデミーは「演技部門では、映画の法的クレジットに記載され、かつ本人の同意のもと人間が実際に演じた役のみが対象となる」と述べた。また「脚本部門では、脚本が人間によって執筆されたものであることが資格要件として明文化された」としている。

今回の決定の数日前には、映画『トップガン』で一躍有名になり、昨年亡くなったヴァル・キルマーさんのAIバージョンが公開されていた。AI版キルマーさんは、映画『As Deep as the Grave』の予告編に登場し、別のキャラクターに「死者を恐れるな。そして俺を恐れるな」と語りかけていた。

AI利用はエンターテインメント業界で最も敏感な問題の一つであり、2023年にハリウッドを停止させたストライキの争点でもあった。俳優や脚本家たちは、無制限の技術利用が自分たちの生計を脅かすと警告していた。(c)AFP