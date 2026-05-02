【5月2日 AFP】競泳男子で三つの五輪金メダルを獲得している中国の孫楊（ソン・ヨウ）選手（34）が、オンライン上で大規模な誹謗（ひぼう）中傷を受けたとして警察に被害届を提出した。同選手のチームが1日、発表した。

孫選手は2018年、ドーピング検査で血液サンプルの入った容器を壊したとして4年間の資格停止処分を受け、2024年に競技に復帰していた。

孫選手のチームは「悪意を持って捏造（ねつぞう）されたうわさ」を含む虚偽情報が最近オンライン上で広まっていると述べ、これを「組織的かつ計画的なネットいじめと名誉毀損（きそん）」と呼んだ。

孫選手に関するどのような虚偽情報が広まっているかは、具体的に明らかにしていない。

チームは「デマを流したり、悪意ある拡散を行ったりしたすべての者に厳重に警告する。直ちにすべての侵害内容を削除し、転送をやめよ」とし、「法務チームは証拠を確保しており、民事、行政、さらには刑事責任まで法に基づき追及する」とも記した。

中国当局は、国営メディアが「有害なファンたち」と呼ぶスター選手を取り巻く過熱現象への対応に苦慮している。これにはファンが選手の私生活に執着することや、対戦相手へのネット上での集団攻撃が含まれている。(c)AFP