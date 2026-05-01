【5月1日 AFP】中国商務省は1日、米国の規制当局が、中国の研究所による米国向け電子機器の試験禁止を提案したことを非難し、これは二国間の貿易関係を損なうものだと述べた。

米連邦通信委員会（FCC）は4月30日、この提案を前進させることを決定。承認されれば、スマートフォンからカメラに至るまでの機器に影響を与えることになる。

FCCは、米国で認証される機器の約75％は、中国の認定試験所で試験されているとの推計を出している。

これを受けて商務省は、この規制は「国際的な経済および貿易秩序を深刻に損なう」と述べ、実施されれば対抗措置を取ると警告した。

また、FCCが中国製品や企業に対して繰り返し制限措置を導入しているとし、「これらの措置は、中米経済と貿易関係で苦労して築かれた安定を損ない、両国首脳が達成した共通認識に反するものだ」と続けた。

FCCによれば、この提案は「国家安全保障を優先する」ことを目的としており、同機関が昨年「外国の敵対勢力に所有または支配されている」試験所を禁止する規則を採択したことに続くものだという。

この措置は、米国との相互認証協定、またはその他同等の互恵貿易協定を持たない国々の検査機関および認証機関の承認を禁止するとものだとFCCは述べた。同委員会のウェブサイトによると、中国はそういった協定を結んでいない。(c)AFP