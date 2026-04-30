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【4月30日 AFP】ロンドン北部で29日午前、ユダヤ人男性2人が男に刺された。警察は「テロ事件」と認定し、殺人未遂容疑で男（45）を逮捕したと発表した。ロンドンでは最近、シナゴーグ（ユダヤ教礼拝所）などを標的とした放火事件が相次いでいる。

チャールズ国王とキア・スターマー首相は、ユダヤ人が多く住むゴルダーズグリーンで発生した「恐ろしい」襲撃事件を非難した。

警察によると、34歳と76歳の2人が病院に搬送されたが、容体は安定している。

容疑者の男は2人を刺した後、警察官を刺そうと襲い掛かったところを逮捕された。

ロンドン警視庁のマーク・ローリー警視総監は現場で記者会見し、数人から「恥を知れ」とやじを飛ばされる中、容疑者には「深刻な暴力行為の前科とメンタルヘルスに関する問題がある」と述べた。

米テロ組織監視団体SITEインテリジェンス・グループによると、イランと関連があるとみられる、あまり知られていない団体「Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya（右手の民のイスラム運動）」が犯行声明を出し、今回の刺傷事件は同団体の「一匹狼」による犯行だと主張していると。

「右手の民のイスラム運動」は、ロンドンで相次ぐシナゴーグ放火事件についても犯行声明を出している。

イスラエル外務省はX（旧ツイッター）で、「シナゴーグ、ユダヤ関連施設、地域救急車への攻撃、そして今度はゴルダーズグリーンでユダヤ人が標的となった今、英国政府はもはや事態を制御下に置いているとは言えない」と述べた。(c)AFP