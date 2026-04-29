【4月29日 AFP】ドイツのフリードリヒ・メルツ首相がイランが交渉の場で米国に「恥をかかせている」と述べたのを受け、ドナルド・トランプ米大統領は28日、メルツ氏を激しく非難した。

トランプ氏は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」への投稿で、「ドイツのフリードリヒ・メルツ首相は、イランが核兵器を保有しても構わないと考えている。彼は自分が何を言っているのか分かっていない！」と述べた。

メルツ氏は27日、ドイツ西部マルスベルクの学校を訪問した際、「米国には明らかに出口戦略がない。そして、こうした紛争の問題は、介入するだけでなく、手を引くこともしなければならないということだ」と発言。

「われわれはアフガニスタンで20年間、非常に痛ましい形でそれを目の当たりにした。イラクでも同じだった」「だから、以前にも言ったようにこの件（対イラン軍事作戦）のすべては少なくとも軽率だ」と付け加えた。

メルツ氏はさらに、「イランが明らかに非常に巧みに交渉を進めている、あるいは巧みに交渉を拒否している状況では、米国がどのような出口戦略を選ぶのか見当もつかない」と指摘。

「イランの指導部、とりわけいわゆる革命防衛隊（IRGC）によって、米国民全体が恥をかかされている」と述べた。(c)AFP