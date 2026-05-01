【5月1日 CGTN Japanese】中国の大手国有企業、招商局工業集団傘下の造船・海洋工学装備メーカー、招商局重工（江蘇）が独自に設計・建造した中国初の18万立方メートル液化天然ガス（LNG）輸送船「ジョージタウン」号が4月26日午前10時50分、順調に引き渡しを完了しました。同船は江蘇省南通市にある同社の埠頭（ふとう）からシンガポールへ向けゆっくりと出港しました。

ジョージタウン号は全長298.8メートル、幅48メートルで、デュアル燃料低速推進システムを採用し、低蒸発率や高環境保護性能などの優位性を備えています。国内で建造されたLNG輸送船として現時点で最大規模となり、大型クリーンエネルギー船舶の建造分野において画期的な飛躍を遂げたことを示したとのことです。

LNG輸送船はマイナス163度の低温液化天然ガスを輸送する専用船で、設計や建造の難度が極めて高いため、「造船業における王冠の真珠」と呼ばれています。

招商局重工（江蘇）の大型LNG輸送船の盧金龍プロジェクトマネージャーによると、同タイプの船舶の受注は計6隻で、残りの5隻はすでに建造が始まっており、2番船は3カ月後に引き渡される予定とのことです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

