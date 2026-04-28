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【4月28日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領が出席した夕食会会場で起きた発砲事件で逮捕された男が27日、殺人未遂などの罪で起訴された。

カリフォルニア州出身のコール・アレン被告（31）は27日、青い拘束衣を着て米首都ワシントンの連邦地裁に初出廷した。ワシントンのホテルで行われたホワイトハウス記者会（WHCA）主催の夕食会でトランプ氏の殺害を試みた罪で有罪となれば、終身刑が科される可能性がある。さらに、2件の銃器関連の罪にも問われている。

検察によると、アレン被告は散弾銃、拳銃、ナイフ3本を所持していた。

トランプ氏を狙った暗殺未遂事件は、2年間で3度目。

ホワイトハウスは、暴力をあおったとして「憎悪に満ちた左翼カルト」を非難し、トランプ氏が権威主義的な権力を蓄積しようとしていると非難してきた民主党の政治家たちを名指しで批判した。

一方、トランプ氏自身は、対立相手、メディア、裁判官、外国の指導者、中央銀行の総裁らに対する侮辱を頻繁に繰り返している。(c)AFP/Malcolm FOSTER