【4月29日 CGTN Japanese】中国では今年になってからも、電気自動車や燃料電池車などの新エネルギー車の市場が急速な成長を維持し、外資系企業は中国市場での現地化を加速させ続けています。

多くの外資系企業は中国市場をさらに深く開拓することに注力する決意を示し、新エネルギー車のスマート化転換を加速しています。

ドイツのフォルクスワーゲンはこのほど、2026年内に中国市場で新エネルギー車13車種を発売すると発表しました。同社の一連の新エネルギー製品の中核的な支えは、中国での現地化した研究開発です。同社は中国で、パートナーとの強力なエコシステムを構築してきました。

フォルクスワーゲン乗用車ブランド中国のロベルト・チセク最高経営責任者（CEO）は、「中国でサプライチェーンを整理統合し、全体の効率を絶えず向上させています。このことで新車の発売周期を24カ月に短縮し、同時に技術の高効率の実用化と大規模化を実現しました」と述べました。

またアウディは中国市場でダブルブランド戦略を構築すると同時に、華為技術（ファーウェイ）と共にスマートドライブ技術を開発し、上汽集団と協力協定を締結し、上海に革新技術センターを設けて将来の車種を共同開発します。

アウディのゲルノート・デルナーCEOは、「アウディの中国での発展をさらに推進する準備を整えた。ドイツの工業技術を基礎にして、中国のパートナーの先進的なスマートドライブ技術と結合させる」と述べました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

