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【4月26日 AFP】サッカーAFCチャンピオンズリーグエリートは25日、サウジアラビア・ジッダで決勝が行われ、町田ゼルビアは延長戦の末0-1でアル・アハリ（サウジアラビア）に敗れ、準優勝となった。

アル・アハリは68分、DFザカリア・ハウサウィが町田のテテ・イェンギに頭突きをし、レッドカードを受けて退場となった。

これで数的優位に立った町田は、前寛之、相馬勇紀がシュートを放つもアル・アハリの守護神エドゥアール・メンディに防がれ、得点は奪えず。

すると、迎えた延長の96分、アル・アハリはリヤド・マフレズのクロスをフランク・ケシエが意図せず落としたボールを、最後はフェラス・アルブリカンが至近距離から押し込んで先制に成功した。

今大会の決勝トーナメントで初失点を喫した町田はその後得点を奪えず、アル・アハリが2005年のアル・イテハド（サウジアラビア）以来となる連覇を達成した。

昨年大会で川崎フロンターレを下して優勝したアル・アハリは、今年後半に行われるFIFAインターコンチネンタルカップと2029年のクラブW杯出場権を手にした。(c)AFP