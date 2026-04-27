【4月27日 CGTN Japanese】中国自動車技術研究センターが4月22日に明らかにしたところによると、新エネルギー自動車業界初の電気安全技術全プロセスソリューションプラットフォームが稼働を開始しました。

このプラットフォームは、新エネルギー自動車の電気安全技術問題を600件以上検出することが可能で、新車開発プロセス、研究開発・性能分野、問題タイプの三つの検索モードを通じて、解決策を正確に見つけることができます。プラットフォームにある電池の全ライフサイクルにわたる非破壊検査と失効解析、異なる運転モード条件における車内の電磁環境が人体に及ぼす影響などについては、いずれも業界トップレベルにあるとのことです。

中国自動車技術研究センター新エネルギー検査センターの高継東総経理は、「プラットフォームが提供する160以上の具体的な電気安全問題の技術解決案は、200以上の大分類検証作業モード、600以上の特別検証評価項目、3000以上のシーン別テストケースを網羅し、自動車メーカーの新車研究開発段階から検証段階までの全プロセスをサポートし、各種新エネルギー自動車の電気安全技術問題を系統的に解決することができます。

中国専門家によると、このプラットフォームの稼働開始により、電気安全リスクの管理や検証を研究開発の初期段階へ全面的に移すことができるようになったとのことです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

