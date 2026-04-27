【4月27日 CGTN Japanese】上海浦東国際空港は4月20日、1日の外国人入国者数が延べ2万5000人を突破し、同空港の1日当たりの外国人入国者数の過去最高を更新しました。

同空港の入国者数は3月以降、高水準で推移しており、外国人入国者数は27日連続で延べ2万人を超えています。

今年に入ってから、上海空港の国境検問所が審査した外国人入国者数は前年同期比24.4%増の延べ181万人を超えました。最近の外国人入国者の主な目的は観光、ビジネス訪問が中心となっています。

中国が一方的なビザ免除政策を適用している国は50カ国に上り、相互ビザ免除国は29カ国、240時間のトランジットビザ免除政策の適用国は55カ国に拡大しており、外国人入国者数の持続的な増加を力強く後押ししています。

一方で、上海が「世界トップクラスの国際スポーツ大会の集積地」および「国際会議・展示センター」としての地位向上を進めていることによる吸引効果も顕著となっており、多くの外国人出展者や会議出席者が入国者数の増加を押し上げています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

