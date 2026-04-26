【4月26日 CGTN Japanese】4月20日に発表された統計データによると、字節跳動（バイトダンス）の2025年度の海外事業の成長率は約50％に達しました。一方で、業界では依然として複数の課題を抱えているとみられています。

同社の海外事業の成長率（50％）は、国内の成長率（20％）を大きく上回っています。全社売上高に占める海外比率は、2024年の25％から30％以上に拡大し、過去最高を更新しました。特に「TikTok Shop（ティックトックショップ）」の年間GMV（流通取引総額）は前年比で約70％増加し、海外成長を牽引する中核として、2025年のTikTokの大幅な黒字化に貢献しました。

現在、TikTok Shopの世界のアクティブ消費者は4億人に達し、2025年通期のGMVは1000億ドル（約15兆9000億円）規模に迫っています。米国市場の売上高は前年比108％増、欧州の主要市場でも100％超の伸びを記録しました。東南アジアでは業界2位の地位を固め、ブラジルではサービス開始3カ月でGMVが約25倍、日本では同4カ月で約20倍に急増しています。

しかし、TikTok Shopは外部競争の激化にも直面しています。米アマゾンが低価格商品向けストア「Amazon Haul」を開設したほか、Shopee（ショッピー）もライブコマースへの投資を拡大し、YouTubeと連携してショート動画によるショッピング分野を開拓するなど、東南アジアなどの主要市場で直接的な競合となっています。

規制リスクも無視できません。EUは少額小包への追加課税を計画し、コンプライアンス監視を強化しています。また、一部の新興国では外資系ECによる市場独占への懸念から規制が強まっており、TikTok Shopの今後の展開に不確実性をもたらしています。

好調な売上成長の半面、2025年の純利益は前年比で70％超減少しました。会社側はこれを「国際会計基準に基づく数値であり、実際の事業運営の実態を反映したものではない」と説明しています。ただ、AIインフラやモデル開発への大規模な先行投資が利益の伸びを鈍化させたことも事実です。こうした激しい市場競争を見据え、同社は2026年も利益を抑えてでもAI投資を優先する方針を維持すると業界では見られています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

